Torneo de Verano: Conoce la programación de la fecha 5

El Torneo de Verano continúa su marcha, ahora llega la fecha 5 con emocionantes partidos del Descentralizado 2017. En esta nota podrás conocer la fecha y hora de todos lo encuentros. ¿Qué equipo será el más destacado cuando culmine la jornada? ¿Y el peor?



Sin duda, Sporting Cristal es el equipo más regular del Torneo de Verano. Los de Guillermo Del Solar marchan invictos en el certamen con cero goles en contra. Sí, hasta ahora ningún conjunto pudo vencer el arco del portero Viana.



Alianza Lima va de menos a más. Los blanquiazules, que tampoco conocen derrotas, vienen de ganar de visita a Comerciantes Unidos y esperan hacer lo mismo cuando enfrenten a Sport Huancayo en Matute.



Universitario, por su parte, no levanta cabeza. De hecho, aún no logran ganar sus primeros 3 puntos en el Torneo de Verano. Este domingo jugará con Juan Aurich fuera de casa.



Sábado 25



Ayacucho FC vs. Unión Comercio 12:30 p.m.

Deportivo Municipal vs. Comerciantes Unidos 3:30 p.m.

Sport Rosario vs. Sporting Cristal 5:45 p.m.



Domingo 26



Real Garcilaso vs. UTC 11:00 a.m.

Melgar vs. San Martín 1:30 p.m.

Juan Aurich vs. Universitario 4:00 p.m.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo 6:15 p.m.