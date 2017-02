Torneo de Verano: Resultados y programación de la tercera fecha

El Torneo de Verano del Descentralizado 2017 continúa su marcha. Con la victoria por 3-1 de Ayacucho FC sobre Cantolao de visita del último viernes, arrancó la tercera fecha del fútbol peruano. En esta nota podrás conocer toda la programación de encuentros. ¡Apunta el horario de tu equipo favorito!



El sábado también hubo fútbol. Real Garcilaso logró su tercera victoria consecutiva en el grupo B. Ahora vencieron por 2-0 a Sport Huancayo en el Estadio Túpac Amaru de Sicuani (Cusco).



Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima harán lo suyo este domingo. A continuación revisa los horarios y cruces de la tercera fecha del Torneo de Verano.



Viernes 17 de febrero



Academia Cantolao 1-3 Ayacucho FC



Sábado 18 de febrero



Real Garcilaso 2-0 Sport Huancayo

Juan Aurich vs. Comerciantes Unidos

Sport Rosario vs. Alianza Atlético (5:45 p.m.)



Domingo 21 de febrero



Sporting Cristal vs. Universidad San Martín (11:00 a.m.)

Melgar vs. Unión Comercio (1:00 p.m.)

UTC vs. Universitario (3:30 p.m.)

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal (6:00 p.m.)



Mira los goles y mejores jugadas de la fecha 2 del Torneo de Verano:



