Torneo de Verano: Revisa la programación de la fecha 11

El Torneo de Verano 2017 sigue su curso con la fecha 11. A falta de tres jornadas para que culmine la fase de grupos, las cabezas de cada serie (A y B) no pueden caer en su intento por clasificar a la siguiente fase.



Entre los partidos más destacados, Alianza Lima se reencontrará con su gente en Matute y buscará ganar luego de dos fechas cuando enfrente a Comerciantes Unidos de Cutervo.



Universitario de Deportes, por su parte, visitará a Real Garcilaso en el Estadio Túpac Amaru de Sicuani. Los de Pedro Troglio llegan entonados a este duelo tras dos victorias consecutivas en condición de local.





Sábado 29 de abril



- Academia Cantolao vs Unión Comercio (11 a.m.)



- Melgar vs Alianza Atlético (1:15 p.m.)



- Deportivo Municipal vs UTC de Cajamarca (3:30 p.m.)





Domingo 30 de abril



- Ayacucho FC vs Sporting Cristal (11 a.m.)



- Real Garcilaso vs Universitario (1:15 p.m.)



- Juan Aurich vs Sport Huancayo (3:30 p.m.)



- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (4:00 p.m.)



- Sport Rosario vs Universidad San Martín (6:15 p.m.)