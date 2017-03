Torneo de Verano: Revisa la programación de la fecha 8

El Torneo de Verano sigue su marcha con la fecha 8. Ahora con los duelos de revancha que se jugarán entre viernes, sábado, domingo y lunes; 4 días de puro fútbol peruano. Revisa la nota y entérate de toda programación.



Esta nueva jornada arranca con el duelo entre Alianza Atlético y la Universidad San Martín este viernes desde las 3:30 p.m en el Estadio Sesquicentenario.



Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima juegan este domingo sus respectivos encuentros por el Torneo de Verano. A continuación, chequea el día y hora de todos los duelos.



Viernes 10 de marzo



- Alianza Atlético vs. San Martín (3:30 p.m.)



Sábado 11 de marzo



- Ayacucho FC vs Sport Rosario (12:30 p.m.)

- Deportivo Municipal vs. Real Garcilaso (3:30 p.m.)

- Academia Cantolao vs. Melgar (7:00 p.m.)



Domingo 12 de marzo



- Unión Comercio vs. Sporting Cristal (11:00 a.m.)

- Sport Huancayo vs. Universitario (1:15 p.m.)

- Alianza Lima vs. Juan Aurich (4:00 p.m.)



Lunes 13 de marzo



- Comerciantes Unidos vs. UTC de Cajamarca (3:30 p.m.)