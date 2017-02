Torneo de Verano: Revisa la programación de la primera fecha de los grupos A y B

¡Regresa el fútbol peruano! Este fin de semana arranca el Descentralizado 2017 con el Torneo de Verano. En esta nota podrás conocer la programación de la primera fecha de los grupos A y B. ¿A qué hora juega tu equipo favorito?



Sporting Cristal, vigente campeón de nuestro balompié, abrirá la jornada del Torneo de Verano este sábado, cuando enfrente a Unión Comercio en el Estadio Alberto Gallardo desde las 11 de la mañana (Grupo A). En otro choque destacado del mismo día, Melgar jugará ante Cantolao (8 p.m.).



El domingo juegan todos los equipos del Grupo B. Universitario recibirá a Sport Huancayo en el Monumental de Ate (6:15 p.m.). El duelo entre Alianza Lima y Juan Aurich fue suspendido por las fuertes lluvias en Chiclayo. Mira la programación de partidos.



Sábado 4 de febrero (GRUPO A)



Sporting Cristal vs Unión Comercio (11:00 a.m.)

San Martín cs. Alianza Atlético (1:00 p.m.)

Sport Rosario vs. Ayacucho FC (5:45 p.m.)

Melgar vs. Cantolao (8:00 p.m.)



Domingo 5 de febrero (GRUPO B)



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal (1:30 p.m.)

UTC vs. Comerciantes Unidos (3:30 p.m.)

Juan Aurich vs. Alianza Lima (postergado)

Universitario vs. Sport Huancayo (6:15 p.m.)