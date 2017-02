Torneo de Verano: Revisa la programación de la segunda fecha

¡Toma nota! El Torneo de Verano sigue su marcha. Con el duelo entre Deportivo Municipal y Juan Aurich, arrancó la segunda fecha de este Descentralizado 2017. El domingo, Universitario de Deportes y Alianza se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.



El sábado habrá 4 duelos. Ayacucho FC recibe a Melgar, Comericantes Unidos hace lo mismo con Real Garcilaso y Cantolao choca con la Universidad San Martín en el Callao.



Alianza Lima y Universitario protagonizarán el partido más esperado de la segunda fecha. Los blanquiazules recibirán en su estadio a un goleado equipo crema, tras su eliminación sorpresiva de la Copa Libertadores.



En otros duelos del mismo día, Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético. Sport Huancayo recibe a UTC y Unión Comercio enfrenta a Sport Rosario. A continuación chequea todos los horarios.



Viernes 10 de febrero:



Deportivo Municipal 2-1 Juan Aurich



Sábado 11 de febrero:



Ayacucho FC vs. Melgar (1 p.m.)

Comerciantes Unidos vs. Real Garcilaso (3:30 p.m.)

Cantolao vs. Universidad San Martín (7 p.m.)



Domingo: 12 de febrero



Sport Huancayo vs. UTC (11 a.m.)

Unión Comercio vs. Sport Rosario (1:30 p.m.)

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal (4:00 p.m.)

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (6:15 p.m.)