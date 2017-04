La promotora Bellator llega a Hungría con un gran combate: Eduardo Dantas vs. Leandro Higo EN DIRECTO TV ONLINE, en la pelea principal de su evento número 177, esta noche en la Arena Deportiva de Budapest.



Eduardo 'Dudú' Dantas es el campeón de peso gallo (61 kilos) de Bellator, sin embargo esta noche no defenderá el título debido a que Leandro Higo no dio el peso respectivo.



El brasileño peso más de un kilo de lo permitido y por lo tanto el combate ya no será por el cinturón y quedó pactado a solo tres asaltos.



Una oportunidad desaprovechada para Higo, quien reemplazaba al 'Lobo' Darrion Caldwell, luego que este sufrió una lesión.

Esta será la segunda defensa del cinturón de 'Dudú' Dantas, en la anterior se cobró la revancha ante Joe Warren y lo derrotó por decisión mayoritaria.



Por el lado de Higo, este será su debut en Bellator, luego de lograr una racha de ocho victorias consecutivas en otras promotoras.



Bellator 177 se llevará a cabo en el Budapest Sports Center y será transmitido para Latinoamérica por Fox Sport 2 (8:00 p.m.).