Brock Lesnar, el excampeón de los pesos completos del UFC, debe pasar un año fuera de cualquier deporte de contacto, según lo confirmó la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA). Pese a ello, la participación de 'La Bestia' en el evento WWE Royal Rumble está garantizada.



Medios norteamericanos informaron que Brock Lesnar falló dos pruebas aleatorias antes de la pelea que tuvo ante Mark Hunt, en su retorno al UFC, en el esperado evento número 200.



Lesnar dio positivo a la sustancia ‘clomifene’ y su metabolito ‘4-hydorxyclomifene’, que suele ser utilizado para disminuir los niveles de estrógeno y aumentar el nivel de testosterona.

Brock Lesnar dominó a Mark Hunt en el UFC 200, pero Comisión de Nevada cambió el resultado del combate a un 'No contest'. (Getty) Brock Lesnar dominó a Mark Hunt en el UFC 200, pero Comisión de Nevada cambió el resultado del combate a un 'No contest'. (Getty)

Esta sustancia no es un esteroide por ello la sanción no fue mayor a un año. Ante esta situación, Brock Lesnar no podrá participar en ninguna competición deportiva hasta el 15 de julio del 2017.



En tanto la Comisión Atlética de Nevada cambió el resultado del combate a un no contest y le impuso a Brock Lesnar una multa de 250 mil dólares.



Pese a esta sanción, Lesnar participará en el evento de la WWE Royal Rumble, el 29 de enero en San Antonio, Texas.