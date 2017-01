CM Punk trabaja duro por una segunda oportunidad en el UFC

El debut de CM Punk en el UFC fue para el olvido. Por eso a más de cuatro meses de su derrota ante Mickey Gall, el excampeón de WWE se prepara fuertemente en busca de una segunda oportunidad en el octágono.



En una entrevista para Fox Sports, CM Punk manifestó que ha conversado con el presidente del UFC, Dana White, y le propuso el nombre de algunos rivales y fechas para pelear.



"No sé si están esperado un evento en Chicago o en otra ciudad, pero si mi próxima lucha no se da en UFC, tendrá que ser el otro lugar", manifestó Punk.



Phil Brooks, nombre real de CM Punk, manifestó que se sigue preparando a la espera de tener otra pelea, sin embargo por el momento no hay ningún combate confirmado para él.



CM Punk, de 38 años, esperó poco menos de dos años para realizar su debut en UFC, luego de su promocionada contratación. Lamentablemente para él fue derrotado de manera apabullante por Mickey Gall en el UFC 203.