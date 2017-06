Conor McGregor entre los deportistas mejor pagados del mundo

Conor McGregor, campeón de peso liviano del UFC, fue incluido en la lista de los deportistas mejor pagados del planeta, según el ránking elaborado por la revista Forbes.



McGregor iguala en el puesto 24 a la estrella del Real Madrid, Gareth Bale, con un ingreso aproximado de 34 millones de dólares: 27 de ellos obtenidos por sus peleas y 7 en auspicios.



Con ello Conor McGregor no solo se convierte en el peleador mejor pagado del mundo, sino también comparte un lugar de élite, al lado de astros del deporte como Cristiano Ronaldo, LeBron James y Roger Federer.



McGregor también supera en la lista a los mejores peleadores boxeadores del momento: El campeón de peso súper wélter de la OMB 'Canelo' Álvarez (28,5 millones) y el campeón unificado de los pesos completos Anthony Joshua (22 millones).



En la lista de los 100 deportistas mejor pagados del planeta no se encuentra ningún otro peleador de artes marciales mixtas, pero si el ex monarca de los pesos pesados, Wladimir Klitschko (21, 5 millones)