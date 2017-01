En pleno ascenso del MMA (artes marciales mixtas) como el deporte de mayor crecimiento en el planeta, el astro del boxeo Floyd Mayweather afirmó que 'él es la cara del MMA.'



Durante una entrevista en vivo por Facebook, Floyd Mayweather le dijo al periodista Brian Campbell de ESPN, que 'él es la cara del boxeo, pero también del MMA.'



"No soy solo la cara del boxeo, soy también la cara del MMA. No soy un peleador, pero apoyo todos los deportes de contacto, aunque no he visto una pelea de MMA en mucho tiempo", expresó.



Mayweather agregó que, si un deportista de MMA quiere tomarse una foto con él, no tendría ningún problema porque sabe 'todo lo que tiene que pasar un peleador.'

Floyd Mayweather. "Lo único que realmente me interesa ahora es la pelea de Conor McGregor. Vamos hacer que suceda". pic.twitter.com/NQ5IDwgoJq — Fighters Magazine (@FightersMagz) 11 de enero de 2017

Sobre el posible combate contra el campeón del UFC Conor McGregor, 'Money' Manifestó que es difícil que suceda porque el irlandés no es su propio jefe.



Finalmente, Floyd Mayweather reiteró que la única manera de regresar del retiro sería una pelea contra McGregor, por la cual espera ganar 100 millones de dólares.