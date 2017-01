La derrota de Ronda Rousey en el UFC 207 todavía es motivo de muchos comentarios. Floyd Mayweather Sr., padre y entrenador del astro del boxeo Floyd Mayweather Jr., también dio su opinión sobre la derrota de Ronda y hasta se ofreció a ayudarla.



"Amanda comenzó a lanzar golpes al empezar la pelea, y Ronda Rousey simplemente estaba contra la reja, recibiendo golpe tras golpe. No tiene defensa alguna, y para ser honesto, sus ataques también eran malos", opinó Mayweather Sr.



En la entrevista para 'Eyes on the Game' el responsable de las habilidades boxisticas de Floyd Mayweather Jr., consideró que Amanda Nunes, pudo pelear hasta con una mano atada, debido a las deficiencias de Rousey.

Amanda Nunes vs Ronda Rousey resumido en 41 segundos, brutal pic.twitter.com/xw9n1Fv2uH — Mathias Hermosilla (@HermosillaErre) 31 de diciembre de 2016

Aunque Rousey desafío a 'Money' Mayweather en el pasado, el reconocido entrenador manifestó estar dispuesto a entrenar a la rubia peleadora.



"Creo que Ronda necesitaría tres peleas bajo mis órdenes.Si ella hace las cosas como yo quiero que las haga, entonces la verán ganar", opinó.



Finalmente Mayweather Sr. consideró necesario quitar los malos hábitos que Ronda Rousey tiene, en referencia a la preparación que realiza bajo las órdenes del entrenador Edmond Tarverdyan.