La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor ha sido considerada como la 'batalla de los millones' por la cantidad de dinero que moverá en pagos a los peleadores, pagos por eventos, transmisión televisiva y streaming en el mundo, auspicios y apuestas en Las Vegas, Nevada.



La suma que recibirá Mayweather por enfrentar a McGregor podría variar de acuerdo a la cantidad de personas que adquieran el pago por evento en los Estados Unidos.



Se estima que 'Money' Mayweather reciba una suma de 200 millones de dólares por esta presentación, aunque el boxeador admitió en una entrevista de televisión que recibiría una ganancia neta de 350 millones de dólares.



Según las primeras proyecciones, en Estados Unidos 50 millones de personas pagarían 99 dólares para ver la pelea entre Mayweather y McGregor.



A esta cantidad hay que sumarle, otros millones de televidentes en el mundo entero, no solo amantes del boxeo, sino a los seguidores de UFC.



El encuentro entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao del 2015 dejó una recaudación neta de 400 millones de dólares. Por ello, los cálculos apuntan a que las ganancias superarían los 500 millones.



Por el lado del irlandés Conor McGregor, quien es coproductor de la pelea, recibiría una suma que bordea los 100 millones de dólares.



'The Notorious' recibiría una suma mayor que la percibida por UFC, que no forma parte de la organización de la pelea.



A estas sumas millonarias, debemos adicionar los ingresos por entradas a la arena T-Mobile, las altas sumas que mueven las apuestas en los casinos y a nivel mundial, además, de merchandasing del combate.



La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor se llevará a cabo este sábado, en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada y será transmitido por Fox Action.