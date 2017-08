El combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor ha generado mucha expectativa en todo el planeta y en nuestro país, pero quien mejor que Jonathan Maicelo, ex contendiente al título mundial de peso ligero interino y uno de los pocos peruanos en pelear en el Madison Square Garden, para brindar su opinión.



"La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor no es interesante, más que todo va a ser un encuentro divertido, como de exhibición", manifestó el púgil chalaco.



Maicelo resaltó las condiciones de McGregor en UFC, pero consideró que destacar en el boxeo profesional es diferente: "Creo que zapatero a sus zapatos, Conor McGregor es un gran peleador, pero en el UFC, no tiene ninguna oportunidad en el boxeo frente a Mayweather."

Ellos ya no pueden resistir las ganas de subirse al ring.



Maicelo consideró a Floyd Mayweather como el mejor boxeador librar por libra de la actualidad y ve imposible que Conor McGregor pueda ganarle.



"Más que todo va a ser un espectáculo, una payasada, un chiste, pero bueno al público que quiera ver la pelea, que la disfrute", dijo el técnico boxeador peruano.



En unas semanas se llevará a cabo uno de los combates más esperados del año en el mundo del boxeo. Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Gennady Golovkin y ello ha despertado mucho interés en 'El último inca'.

"Esa sí es una pelea que merece comentarse, una pelea seria y sin payasadas, entre dos grandes boxeadores", expresó Jonathan Maicelo.



El oriundo del Callao admitió que tenía como favorito a Gennady Golovkin, pero en las últimas presentaciones ha visto una evolución en el 'Canelo'.



"Ha mejorado en su boxeo, tiene potencia y pegada, pese a que no mueve las piernas tiene mucha velocidad de puños. No te podría dar mi veredicto, 'Canelo' me ha venido sorprendido y que gane el menor", argumentó Maicelo.



Jonathan Maicelo es la mejor carta de presentación del Perú en el peso liviano y también ha competido en artes marciales mixtas sin sufrir ninguna derrota.