Perú ya tiene su cuarto representante en el UFC. El joven golpeador nacional Humberto Bandenay enfrentará al mexicano Martín 'El Toro' Bravo, el próximo 5 de agosto en el evento UFC Ciudad de México.



Humberto Bandenay cuenta con un récord de trece victorias, cuatro derrotas y un empate. En nuestro país ha sido campeón de peso pluma de las promotoras FFC y Redemption Fighter, además, ha participado en el Inka FC y 300 Sparta.



Hace solo unos meses, Bandenay derrotó al asiático Salim Mukhidinov el pasado mes de mayo, en el evento King of the Cage.



Esta vez, Humberto Bandenay tendrá al frente al mexicano Martín Bravo, quien fue el ganador de la tercera temporada del reality The Ultimate Fighter Latinoamérica.



Precisamente Bravo derrotó en aquella final al peruano Claudio Puelles, quien es compañero de entrenamiento de Bandenay en el Team Oyama.



Humberto Bandenay y Martín Bravo se enfrentarán en la cartelera preliminar del evento UFC Fight Night Ciudad de México, el próximo 5 de agosto.



Humberto Bandenay es el cuarto representante peruano nacional en el UFC. Actualmente Enrique Barzola, Valentina Shevchenko y Claudio Puelles ya debutaron en la compañía. Anteriormente Tony de Souza era nuestro único representante.