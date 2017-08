Es el atleta de moda en el país. Humberto Bandenay se fue sin hacer ‘mucho ruido’ a los Estados Unidos, pero luego de su categórica victoria en el UFC en Ciudad de México, regresó al Perú convertido en toda una celebridad.



Pese a las notas en diarios, televisión e Internet, el popular 'desbande' mantiene la misma humildad que lo caracterizó a lo largo de su destellante carrera en las artes marciales mixtas.



A su regreso al país, Bandenay se dio un tiempo en su apretada agenda, para conversar con Trome.pe.



¿Pensabas que ibas a generar tanta sensación a tu regreso al Perú?



Sí bueno estoy muy emocionado con toda la ovación del público peruano. Este triunfo es para todos ustedes. He dado tantas entrevistas, que la verdad ya perdí la cuenta.



¿Pero te imaginabas que iba a ser así?



Sabía que se iba a mover la noticia, pero no a esta magnitud. Cuando estaba en el avión, agarré mi celular y ya pacte un montón de entrevistas. Me dije ‘bueno vamos para adelante', pero me alegra ya que todo mi trabajo está dando frutos.



Al comenzar la pelea, ni bien te saludaste con el mexicano Martín Bravo te mandó una patada...



Yo le estiré la mano para el saludo, para comenzar la pelea bien chévere y me tira la patada y le hice un gesto '¿oh qué pasa?', pero ya es parte del deporte no puedo decirte más, al final él terminó noqueado a los 26 segundos.





¿En el mejor escenario imaginaste que la pelea iba a terminar así de rápido?



Yo sabía que iba a noquear, pero no sabía en qué momento. Sabía que tenía que ser en el primer o segundo round, pero gracias a Dios se dio rápido y de manera contundente. Yo había trabajado bastante mi striking (golpeo), mi equipo sabía que iba a noquear.





Habíamos trabajado (con su equipo) movernos en ángulos, golpear la zona media porque el descubre bastante la zona media, y eso fue lo que hicimos exactamente. Le metí una patada al cuerpo y hago la finta de patearle la cabeza, como lo vi muy cerca que quería tumbarme, me empiné un poco y ahí le entra la rodilla.



No es la primera vez que ganas con un nocaut tan espectacular...



Sí en el FFC contra Sergio Hortig me salió una patada muy bonita y ahí voy a ‘ir coleccionado cabezas’(risas). En mis últimos combates, tuve una racha de tres victorias al hilo por sumisión, también gane mis últimas peleas en el primer round, creo que solo con 'El Cemento' Vargas fue en el tercer round.



En México criticaron tu celebración porque Martín Bravo estaba tendido en el suelo. ¿Qué tendrías que decir al respecto?



No fue falta de respeto ni nada, si ofendí al público o pensaron que fue intencional les comento que no fue así. Me deje llevar por la adrenalina, no sabía si había caído nocaut o no. Es parte del momento mucha gente puede criticar, los que subimos a la jaula sabemos que es distinto, nosotros no queremos hacer daño si alguien está noqueado. Fueron un conjunto de emociones que tenía adentro, hasta que el árbitro me separó.



A veces la gente no entiende eso, al fin al cabo somos deportistas yo le deseo lo mejor a él, que se recupere y que siga con su racha de triunfos



Aunque aún es prematuro hablar sobre tú próxima pelea, al menos dinos con quien te gustaría pelear.



Yo quisiera pelear con los mejores, si yo pudiera elegir, así suene muy locazo te diría contra Max Holloway, pero tenemos que ir a paso. Me gustaría pelear con Yair Pantera, me veo seguro que le puedo ganar, tenemos estilos parecidos.



También te acompañó en México una bulliciosa barra de peruanos...



Fueron a verme los peleadores Renzo 'El Nene' Méndez y Yesus 'El Dogo' Morán, además, de Paul Rodríguez de la página MMA Fusion. Ellos estuvieron apoyándome con su aliento. Ellos tienen todas las condiciones para entrenar en Estados Unidos, aunque siempre todo con mucho sacrificio.



Bueno a todas las personas les digo que me sigan en mi cuenta de Facebook Humberto Bandenay oficial y Humberto Bandenay en Instagram, que siempre voy a responder a todos los que me escriban y ya nos vemos pronto con otro triunfo peruano.