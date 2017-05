El peleador peruano de MMA Humberto Bandenay se anotó una de las victorias más importantes de su carrera al vencer al asiático Salim Mukhidinov con una palanca de brazo, en el evento 'King of the Cage: Groundbreaking' en los Estados Unidos.



Pese a no ser favorito, Humberto Bandenay logró someter a su oponente apenas en el primer round. Toda una gran victoria para el joven peso pluma de 22 años.



Al ver a Mukhidinov lastimado con la palanca de brazo de Bandenay, el árbitro Mike Beltrán detuvo el combate y le dio la victoria al nacional.

Congrats to client @humbertobandenay on his great submission victory tonight!! #TeamIridium #TheDarkside #TeamOyama #10thPlanetJiuJitsu #KOTC Una publicación compartida de Jason House (@iridiumsports) el 6 de May de 2017 a la(s) 8:22 PDT

Esta es la primera participación de Humberto Bandenay en el extranjero y sin duda cumplió con creces. Con esta victoria sobre Mukhidinov su récord mejoró a 13 victorias y 4 reveses.



Bandenay ha sido campeón de peso pluma de las promotoras Fusion Fighter Championship (FFC) y Redemption Fighters, además, es catalogado como uno de los mejores peleadores nacionales en su división.



Humberto Bandenay es integrante del equipo Pro Fighter, al mando de Juan Manuel Dias, y parte de su preparación en los Estados Unidos la realizó con el Team Oyama.