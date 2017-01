Luis 'Baboon' Palomino: "Me sentí más fuerte que nunca" [VIDEO]

El peleador peruano de MMA (artes marciales mixtas) Luis 'Baboon' Palomino lució un gran nivel al derrotar por nocaut técnico al ruso Musa Khamanaev en el evento ACB 51, realizado en Irvine, California.



Conversamos con 'Baboon' sobre su presentación y también sobre lo que sucedió al final del combate, cuando Khamanaev se acercó a su esquina, a increparle.



Luis te vimos con más explosividad que en tus anteriores combates en el peso pluma (66 kilos). ¿Piensas que ya estás adecuado a esta división?



Me sentí más fuerte que nunca, mucho mejor preparado que nunca. La combinación de la forma del cómo y dónde entrené, además, de la nutrición me ayudaron mucho en esa pelea.



¿Sientes que hubo un cambio en la manera de enfrentar a tu oponente, tras la preparación en el gimnasio de Greg Jackson?



La verdad que no sabría cómo separarlo. Yo diría que la clave del triunfo fue el conjunto de todo lo que entrené: El striking, el acondicionamiento, la nutrición. Fue la combinación de todo lo que trabajamos juntos.

RUSO 'SE PICÓ'



¿Qué pasó al final de la pelea con el ruso? ¿Se acercó a increparte?



El ruso 'se picó' porque le gané. Pensé que venía a abrazarme, pero me repitió a 'la próxima te mato', como que escupiéndome. Por eso le tuve que 'meter su tatequieto' para que se tranquilice.



Por esa mala acción la comisión de California castigó al ruso, lo multo y hasta ahora no puede cobrar su cheque.



¿Ahora qué viene en tu carrera?



Bueno como ya dije antes ahora solo firmó por peleas individuales a no ser que se trate de UFC. Mi meta es llegar al UFC y cada pelea que gane me va a ser un paso para llegar.



¿Por último, qué mensaje le quieres enviar a tus seguidores en Perú?



Decirle que yo amo a mi tierra, soy 100% peruano. Estoy loco por volver. Parece que podría llegar a fines de febrero para dictar unos seminarios y compartir con todos mi formación en MMA.