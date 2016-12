La popularidad del campeón del UFC Conor McGregor llegó hasta oídos del controvertido delantero italiano Mario Balotelli, quien no dudó en desafiar a un combate a la super estrella de Irlanda.



Pero que nadie piense que el propio Balotelli intente meterse a la jaula de acero con McGregor. No. El atacante del Niza le dijo a McGregor que debe enfrentar a su amigo Giorgio Petrosyan.



"Conor McGregor eres un gran peleador, pero el verdadero campeón que tu debes vencer es a Giorgio Petrosyan. Buena suerte por esta vez, pero no tengas miedo por favor", escribió Balotelli.



@thenotoriousmma you are a great fighter BUT to be the champion of the champions you need to beat THE CHAMPION @giorgiopetrosyan GOOD LUCK FOR THIS ONE PLEASE DONT BE SCARED🙅🏾‍♂️. Guys.. do you want this fight to happen? #ido👊🏾 Una foto publicada por Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) el 23 de Dic de 2016 a la(s) 3:01 PST

Pero ¿Quién es Giorgio Petrosyan? Un peleador de muay thai armenio radicado en Italia, campeón mundial de K-1 en el 2009.



Hasta el momento, Conor McGregor no ha respondido el reto, pero conociendo el temperamento del campeón del UFC, algo tendrá que decir.