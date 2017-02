Una gran velada de MMA (artes marciales mixtas) ha preparado la promotora Fusion Fighting Champíonship (FFC) para esta noche, con la presencia del peleador de la conocida compañía norteamericana Bellator, el argentino Emiliano Sordi, ante el crédito nacional Jackson Mora, por el título de peso mediano del FFC.



Emiliano Sordi, una figura del MMA Latinoaméricano, regresa al Perú, luego de más de tres años, ahora como uno de los peleadores más conocidos de Argentina y un interesante competidor de Bellator, que transmite Fox Sports.



"Creo que Perú está por encima de Argentina en MMA. No lo digo por compromiso, ustedes tienen más eventos acá, aparte tienen tres peleadores en UFC (Barzola, Valentina y Puelles) y dos en Bellator (Ben Reiter y Bolaños)", manifestó 'He-Man' Sordi.



Pesaje FFC: Jackson Mora vs. Emiliano Sordi (Facebook FFC)



Por su parte, Jackson Mora manifestó que saldrá desde el primer momento presionar a Emiliano Sordi. "Voy a tomar el tren de pelea, porque si lo 'dejo ser' me va a pintar la cara. En la primera pelea lo subestimé, pero ahora no va ser igual, el triunfo se quedará en casa", afirmó 'ElTerco.'



El combate entre Jackson Mora y Emiliano Sordi tendrá en disputa el título inaugural de los 84 kilos (peso mediano) del FFC.



BANDENAY VS. 'CEMENTO'



En tanto, en la pelea coestelar de la noche Humberto Bandenay se medirá a Vicente 'El Cemento' Vargas para definir al campeón interino del peso pluma del Fusion Fighting Championship.



La cartelera del FFC también presenta un encuentro internacional de muay thai, entre el nacional Alessandro Gandolfo y el brasileño Henrique Muller.



El FFC se llevará a cabo esta noche (8:00 p.m.) en el Coliseo El Rosedal de Surco.