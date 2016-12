La leyenda del MMA (artes marciales mixtas) Mirko 'Cro Cop' Filipovic venció por nocaut técnico al norteamericano Muhammed Lawal 'King Mo', al conectarlo con un uppercut y luego terminarlo en el suelo, en los cuartos de final del Grand Prix de la promotora Rizin FF.



En el primer round, 'King Mo' tuvo el control de la pelea, dominando con su lucha a 'Cro Cop', sin embargo su boxeo no fue efectivo y no le causó mucho daño al europeo.



Lo mejor llegó en el segundo asalto, cuando Mirko 'Cro Cop' llevó contra las cuerdas a 'King Mo' y lo conectó un poderoso uppercut a las zonas blandas. Una vez caído Lawal, 'Cro Cop' lo terminó con un ground and pound.

Con esta victoria, Mirko 'Cro Cop' clasificó a las semifinales del Grand Prix de Rizin FF y enfrentará al ex luchador de sumo Baruto Kaito el 31 de diciembre.



En tanto, en la otra semifinal del Rizin FF el árabe Amir Aliakbari se enfrentará al ruso Valentín Moldavski. Los combates también se realizará en la Super Arena de Saitama en Japón.