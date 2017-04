La bella excampeona del UFC, Ronda Rousey, contraerá matrimonio con el también peleador del UFC Travis Browne, según lo informaron diversos medios de los Estados Unidos.



En un video de splash news, difundido por TMZ Sports, Ronda Rousey reveló que se casará con el luchador de peso completo del UFC, el rudo Travis Browne.



Según la publicación, Browne le propuso matrimonio a Ronda con un gran anillo de diamantes, cuando se encontraban frente a una cascada en Nueva Zelanda.



Sobre la fecha de la boda, Ronda Rousey manifestó que aún no la han definido, pero aceptó que ella no sabe nada sobre organizar matrimonios.



Al respecto, el presidente de UFC Dana White dijo sentirse feliz con la noticia y deseoso que la boda sea pronto.



Sobre el futuro de Ronda Rousey en el octágono del UFC aún no se conoce nada, pero Browne tendrá acción ante Aleksei Oleinik el 8 de julio en UFC 213.