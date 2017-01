Pasada 'la tormenta' por la apabullante derrota de Ronda Rousey en el UFC 207, el presidente de la compañía, Dana White, reveló a ESPN que fue lo que le dijo a 'Rowdy' cuando se reunieron terminada la pelea.



"Le dije, te quiero mucho, cualquier cosa que hagas ahora, tienes mi apoyo. Tu construiste esto, esto no existe sin ti. Tú eres la mejor decisión que he tomado," fueron las palabras de White a Ronda Rousey.



Dana relató que abrazo a Ronda por unos 45 minutos. "Debo tener sangre y lágrimas en mi chaqueta", añadió.



En tanto, la propia Ronda Rousey declaró que se tomará un tiempo para decidir que hará sobre su carrera.



Los fans de Ronda le piden que continúe luchando, pero que cambie de entrenador. La excampeona no merece irse del UFC con una derrota como la que sufrió ante Amanda Nunes.