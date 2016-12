Ronda Rousey perdió y también fue humillada con estas palabras de Amanda Nunes en UFC [VIDEO]

Ronda Rousey fue castigada duramente en solo 48 segundos por la campeona de peso Gallo femenino Amanda Nunes en la UFC 207, pero también lo hizo con sus declaraciones luego del combate.



"Le dije que se retire. Ya es millonaria, para qué seguir haciendo esto", dijo sin piedad Amanda Nunes sobre su contendora Ronda Rousey.



"Gracias por todo lo que hiciste por el deporte, le dije a Ronda", siguió disparando la dueña del título de la UFC.



La peleadora Ronda Rousey volvió al octágono luego de 13 meses y la pasó muy mal. "Su entrenador la hizo creer que era una boxeadora, teniendo tan buen judo", agregó Amanda Nunes sobre la jerarquía de 'Rowdy'.



“¡Este es mi momento! La campeona soy yo y pido ese reconocimiento del público. Me preparé mental y físicamente. Sabía que los aficionados amaban a Ronda Rousey, pero no iba a permitir que me quitara el cinturón. Soy la campeona real”, concluyó Amanda Nunes.

