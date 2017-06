El excampeón de peso mediano del UFC, 'The All American' Chris Weidman, sorprendió a su hijo en su cumpleaños, al disfrazarse de la leyenda de WWE, The Ultimate Warrior, y sostener 'una lucha' contra 'Hulk Hogan'.



Weidman, el hombre que acabó con Anderson Silva, y su amigo, el también peleador del UFC Gian Villante, interpretaron a The Ultimate Warrior y Hulk Hogan para recrear la lucha que ambas superestrellas sostuvieron en Wrestlemania VI.



'La pelea' de Weidman y Villante arrancaron más de una carcajada entre los invitados del pequeño Weidman Jr.





Me as Ultimate warrior and @gpvillante as Hulk Hogan #cjsbirthdayparty Una publicación compartida de Chris Weidman (@chrisweidmanufc) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 8:29 PDT

Chris Weidman alcanzó gran popularidad en el UFC al vencer a la leyenda Anderson Silva, en una lucha en la que claramente no era favorito. Tras vencer a 'Spider' hizo lo mismo con 'El Dragón' Lyoto Machida y 'El Fenómeno' Vitor Belfort.



Actualmente Weidman se prepara para enfrentar a Kelvin Gastelum en el evento UFC on Fox 25, en Long Island el próximo 22 de julio.