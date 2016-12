UFC 207: El peleador Cody Garbrandt no solo demotró rudeza en la gala de artes marciales mixtas. Tras vencer a Dominick Cruz tuvo un tremendo gesto con un niño con cáncer.



Cody Garbrandt a solo instantes de ser declarado ganador de la pelea le colocó el cinturón del título de la UFC peso gallo, a su amigo Maddux Maple.



Maddux Maple, quien sufre de leucemia, subió al escenario y fue sorprendido por el peleador de la UFC y no pudo contener la emoción.



“Recuerdo que mi vida pudo haberse ido por un risco. Pero todo pasa por una razón. El (Maddux) fue un cambio en mi vida. Desde que lo conocí se convirtió en un hermanito menor. Durante su batalla (contra el cáncer) no sabe lo mucho que me ha ayudado. Estoy bien agradecido de él, de su familia por dejarme ser parte de su travesía en su lucha (contra el cáncer)”, dijo Cody Garbrandt tras la pelea de la UFC.

El gesto de Cody con Maddux tras la pelea:

Pero el pequeño Maddux fue quien sorprendió con sus palabras de agradecimiento. “Cuando dijeron ‘Y nuevo campeón…’ simplemente me sentí muy feliz por ambos. Estaba muy emocionado, No podía parar de gritar y llorar. Cody me ayudó a ganarle al cáncer. Y no sé qué haría sin él”, afirmó emocionado, el niño.

