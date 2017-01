El flamante campeón del peso gallo del UFC, Cody Garbrandt, afirmó que pudo noquear a Dominick Cruz en su combate por el título, pero prefirió que el encuentro continúe porque se estaba divirtiendo mucho en la pelea.



"La estaba pasando muy bien. Disfrutando del presente mientras peleábamos (con Cruz). Realmente la estaba pasando en grande. Podría haberlo finalizado varias veces, pero me estaba divirtiendo mucho", reveló 'No love' Garbrandt.



Cuando un periodista le preguntó si estaba jugando con Dominick Cruz, Garbrandt no dudó en responder: "Por supuesto."

Sobre una posible revancha con el excampeón, Cody Garbrandt afirmó que noquearía al 'Dominator' en el segundo asalto.



Aun no se ha determinado quién será el retador de 'No love', sin embargo lo más probable es que sea T.J. Dillashaw, quien brilló ante John Lineker.