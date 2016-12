Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt EN VIVO EN DIRECTO TV ON LINE por el título de peso gallo que posee 'Dominator', será la pelea coestelar del esperado evento UFC 207, que tendrá como novedad la reaparición de Ronda Rousey.



Dominick Cruz saldrá a terminar la guerra de palabras que ha tenido con 'No love' este viernes a las 7:00 p.m. en el T Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada.



Dominick Cruz otra vez tendrá al frente a otro integrante del equipo Alpha Male, así como antes lo hizo contra Urijah Faber y Joseph Benavídez.



El campeón no la tendrá nada fácil ante Cody Garbrandt, quien es un temible noqueador que ha finalizado a nueve de sus diez rivales en su carrera profesional.



Tanto Dominick Cruz como Cody Garbrandt se han enfrascado en una guerra verbal que tuvo su punto cúspide en el careo del UFC 207. Ambos rivales tuvieron que ser separados para no irse 'a las manos'.



Dominick Cruz y Cody Garbrandt se enfrentarán este viernes en la pelea coestelar del UFC 207, que se llevará a cabo desde las 7 p.m. (hora peruana) en la arena T Mobile de Las Vegas, Nevada.