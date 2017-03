UFC: Georges St-Pierre y Michael Bisping tuvieron candente careo [VIDEO]

Todavía no hay fecha del combate, pero el duelo entre Georges St-Pierre y el campeón del peso mediano del UFC, Michael Bisping, ya ha generado expectativa entre los aficionados.



Georges St-Pierre fue presentado en una conferencia previa al pesaje del evento UFC 209: Tyron Woodley vs. Stephen Thompson.



El presidente del UFC Dana White manifestó que aún no tienen la fecha de la pelea, pero podría producirse en julio, durante la Semana Internacional del UFC.



"Georges St-Pierre y Michael Bisping querían la pelea y los fans también, así que esto me pone contento", manifestó White.



'GSP' pisó el octágono del UFC. (Getty) Nuevamente 'GSP' pisó el octágono del UFC. (Getty)

Durante la presentación, Michael Bisping no desaprovechó la ocasión para desafiar a Georges St-Pierre. "Tú tiempo ya acabó, regresa a Canadá. Eres buen atleta, pero yo soy un verdadero peleador", expresó.



El excampeón de peso wélter no se cayó ante los ataques de Bisping. "No me asustas. He enfrentado a mejores peleadores que tú, así que no habrá problema", dijo St-Pierre.



El combate ha despertado la emoción de muchos seguidores de Georges St-Pierre, cuya última presentación en el octágono fue en noviembre del 2013, cuando defendió el título de peso wélter del UFC ante Johny Hendricks.