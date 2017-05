Junior Dos Santos vs. Stipe Miocic EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO es el combate principal del evento UFC 211, que nos traerá un gran cartelera este sábado desde el American Airline Center de Dallas, Texas (Transmite Fox Sports 2 desde las 7 de la noche)



Junior Dos Santos intentará recuperar el cinturón del UFC que alguna vez fue suyo, tras acabar con Caín Velásquez en el 2011, sin embargo no la tendrá nada fácil ante el campeón reinante Stipe Miocic.



Junior Dos Santos ya se enfrentó a Stipe Miocic en el UFC on Fox 13 en el 2014. En aquella oportunidad la victoria fue para 'Cigano' con una controversial decisión de los jueces.



Esta será la segunda defensa del cinturón de Stipe Miocic. En la primera ocasión acabó con el holandés Alistair Overeem en el primer round, en el UFC 203.



Stipe Miocic tendrá la gran oportunidad de vengar la derrota que sufrió a manos de Junior Dos Santos, aunque el brasileño no será un rival nada sencillo.



Junior Dos Santos vs. Stipe Miocic no será el único combate por el título que tendrá el UFC 211. En la pelea coestelar de la noche: Joanna Jedrzejczyk defenderá el título de peso paja ante Jessica Andrade.



Pero eso no es todo, dos de los mejores pesos wélter de la actualidad: Demian Maia y Jorge Masvidal se enfrentarán en una batalla de estilos, que colocará a uno de ellos en la carrera por el título de la división.



Otro combate que promete será el enfrentamiento entre el mexicano Yair Rodríguez y el excampeón de peso liviano Frankie Edgar: Un verdadero duelo de estilos y de juventud contra experiencia.



Los seguidores peruanos del UFC tienen motivos para sentirse orgullosos porque Enrique 'El Fuerte' Barzola luchará ante el mexicano Gabriel Benítez en las preliminares.



UFC 211 se llevará a cabo este sábado en el American Airlines Center de Dallas, Texas. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2 desde las 7 de la noche (hora peruana).