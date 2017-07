UFC Kelvin Gastelum vs. Chris Weidman EN VIVO TV EN DIRECTO ON LINE. El méxico-americano Kelvin Gastelum enfrentará una dura prueba en su camino al título de peso mediano del UFC, cuando enfrente al 'All American' Chris Weidman, en la pelea principal de UFC Fight Night Long Island este sábado.



Gastelum llega a este combate tras una impecable victoria sobre Vitor Belfort, que fue cambiada a sin decisión debido a que en la prueba antidoping arrojó positivo para marihuana.



Previa a esta lucha, Kelvin Gastelum 'arrasó' con Johny Hendricks y Tim Kennedy, pese a que no era favorito para lograr la victoria.

A diferencia de la buena racha de Kelvin Gastelum, Chris Weidman no ha podido salir del hoyo, desde que perdió el título de peso mediano del UFC, ante Luke Rockhold.



El norteamericano sufrió derrotas ante nombres importantes de la división como Yoel Romero y Gegard Mousasi, ahora, buscará la redención ante Kelvin Gastelum.



En otros combates importantes del UFC Fight Night Long Island, Dennis Bermudez enfrentará a Darren Elkins y el ecuatoriano Marlon Vera se medirá a Brian Kelleher.

UFC Fight Night Long Island. Kelvin Gastelum vs. Chris Weidman se llevará a cabo en el Nassau Coliseum de Long Island, New York y será transmitido por Fox Sports 2 desde las 5 de la tarde.