Max Holloway se coronó campeón indiscutido de la división pluma del UFC, al vencer a José Aldo por nocaut técnico, sin embargo su victoria no fue nada fácil, en la pelea estelar del UFC 212.



Aunque los primeros minutos del combate fueron de estudio, José Aldo se impuso en el primer asalto, al conectar a Holloway y no ser lastimado.



Esto motivó la ira de Holloway, quien se mostró mejor en el segundo round y provocó a Aldo, al estilo de Conor McGregor.



Esto pudo distraer al brasileño, que en el tercer episodio recibió un potente derechazo que lo envío a la lona. Desde ese momento Holloway empezó a castigar duramente a José Aldo.



Tras la paliza que recibía el veterano del UFC, el árbitro John McCarthy decidió detener las acciones y le dio la victoria a Max Holloway por nocaut técnico.



De esta forma Holloway se convierte en el campeón unificado del peso pluma y aumentó a once su racha de victorias, desde aquella lejana derrota ante McGregor en el 2013.



Para José Aldo este fue un golpe duro. Sus sueños de buscar una revancha ante 'Notorius' en el UFC terminaron por los suelos.