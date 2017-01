Comienza el 2017 y el UFC ya programó algunos buenos combates como Mark Hunt vs. Alistair Overeem, sin embargo, los fans del UFC esperan ver otros grandes combates este año. En esta lista te presentamos los principales combates que los fanáticos esperan que se realicen este año.



1.- Valentina Shevchenko vs. Amanda Nunes.- Todos los fans en Perú quieren ver a Valentina derrotar a Julianna Peña este 28 de enero y así poder desafiar a la campeona del peso gallo en una pelea por el título de peso gallo del UFC.



2.- Georges St-Pierre vs. Tyron Woodley.- GSP no tendría un mejor regreso al UFC que enfrentando al campeón del peso wélter, Tyron Woodley, en una lucha por el título que dos veces fue suyo.





3.- José Aldo vs. Conor McGregor II.- Mucho se ha dicho del primer combate entre estos dos grandes peleadores, pero lo cierto es que no pudimos ver en acción a Aldo, tras caer en solo 13 segundos. El brasileño quiere su revancha y ya dijo que planea subir al peso liviano.

4.- Nick Díaz vs. Robbie Lawler II.- Díaz es otra estrella del MMA que debe regresar. Díaz vs. Lawler II sería una gran ocasión para ver en acción a Nick frente a un excampeón del UFC y a Lawler buscar vengar la derrota que sufrió en el UFC 44.



5.- Amanda Nunes vs. Cris Cyborg.- Este sería el enfrentamiento entre las dos mujeres que dominan el MMA en este momento. Pese a que UFC ya abrió una división pluma femenil, ver a Nunes frente a Cyborg sería un verdadero placer para los fans.



6.- Caín Velásquez vs. Stipe Miocic.- Las lesiones han sido un problema constante en la carrera de Caín. De superar sus problemas físicos el mexicoamericano es un serio candidato a quitarle el título a Miocic.

7.- Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov.- La verdadera amenaza para terminar con el reinado de McGregor es el 'águila rusa' Nurmagomedov. La excelente lucha de Khabib asoma como la receta perfecta para superar a 'The Notorious.'



8.- Jon Jones vs. Daniel Cormier II.- La revancha entre ambos se frustró en el UFC 200 ya que 'Bones' falló en una prueba de drogas. A partir de julio, Jones queda habilitado para volver a luchar y, sin duda, el norteamericano querrá el cinturón de vuelta.



9.- Conor McGregor vs. Nate Díaz III.- En la primera Díaz ganó con una sumisión, en la revancha Mcgregor venció a Nate, apenas por una polémica decisión mayoritaria. El duelo entre ambos polémicos personajes está empatado y la trilogía se avecina.



10.- José Aldo vs. Cody Garbrandt.- 'No love' dominó a un experimentado campeón como Dominick Cruz en cinco asaltos y conquistó el título de peso gallo. Lejos de buscar una pelea con los mejores de su división, el norteamericano ya dijo que 'quiere probar la quijada de José Aldo Jr.'