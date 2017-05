El evento UFC 211 presentaba una de las mejores carteleras del año para el público latino y la verdad no decepcionó. Pese a que Junior Dos Santos no pudo recapturar el título del UFC, la velada estuvo llena de grandes emociones.



Dos Santos cayó en el primer round ante Stipe Miocic y quedó comprobado que sus mejores años en el UFC ya pasaron.



La campeona Joanna Jedrzejczyk retuvo el título peso paja de UFC sin ninguna complicación, al imponerse por decisión unánime a Jessica Andrade.



Demian Maia sacó del camino rumbo al título de peso wélter a Jorge Masvidal al vencerlo por decisión dividida. El propio presidente de UFC, Dana White, le confirmó que su próxima pelea será por el título.



En tanto, el mexicano Yair 'Pantera' Rodríguez cayó apabullado por Frankie Edgar y perdió su invicto en UFC, mientras que David Branch superó a Krzysztof Jotko por decisión divida.



En tanto en las luchas preliminares, el enfrentamiento entre Eddie Álvarez y Dustin Poirier terminó en un no contest y el peruano Enrique Barzola sumó su tercera victoria en el UFC, esta vez sobre el mexicano 'Moggly' Benítez.



La próxima cita del UFC será el 28 de mayo en Suecia cuando los exretadores del título de peso completo Alexander Gustafsson y Glober Teixeira se enfrenten en Estocolmo.