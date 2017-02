UFC: Tony Ferguson afirma ser el nuevo John Wick

Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov calentaron el combate que sostendrán el próximo 4 de marzo cuando se enfrenten por el título interino de peso liviano del UFC, en el evento UFC 209, en Las Vegas, Nevada. El ganador será el próximo retador de Conor McGregor.



"No sé porque el combate entre (Tyron) Woodley y (Stephen) Thompson es el combate estelar. Todo el mundo habla de Ferguson contra Khabib", manifestó Tony, a través de una conferencia telefónica.



Khabib comenzó con la ofensiva: "He pensado en tí. Voy a quebrarte no estoy pensando en Conor McGregor, tú estás pensando en él."

Finalmente es oficial! Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson por el título interino de peso ligero. Imperdible! Arte vía @Bosslogic pic.twitter.com/RbsL7khRJZ — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) 13 de enero de 2017



Ferguson le respondió que es 'irrompible.' "No tienes idea a lo que te estas enfrentando. Simplemente me has despertado. Sigue riéndote. Soy el nuevo John Wick (persones de acción interpretado por Keanu Reeves)", afirmó el 'Cucuy.'



Nurganomedov acusó a Tony Ferguson de pedir más dinero por esta pelea y de intentar huir, pero 'El Cucuy' le respondió de una manera agresiva: "Querías pagarme. Escupo tu dinero."



El encuentro entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo en el T-Mobile Arena. Será el combate coestelear del UFC 209, que tendrá como batalla principal la revancha entre el campeón wélter Tyron Woodley ante 'Wonderboy' Thompson.