Tyron Woodley vs. Stephen Thompson EN VIVO EN DIRECTO TV ON LINE y Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson serán el plato fuerte del evento UFC 209, en el que la conocida promotora pone dos títulos en juego, este sábado (10 p.m.) en Las Vegas, Nevada.



El primer encuentro entre Woodley y Thompson terminó con un empate mayoritario en el UFC 205, que le permitió a 'The Chosen One' retener el cinturón de peso wélter.



Para esta ocasión Tyron Woodley llevó a su campamento al peso liviano Sage Northcutt para hacer sparring, por sus similar estilo al de 'Wonderboy'.



En tanto Stephen Thompson deberá aprovechar al máximo sus habilidades de golpeo, ya que en algunos pasajes del primer encuentro fu superado por el campeón.​



El UFC 209 tendrá una lucha coestelar que ha generado incluso mayor expectativa que el combate entre Thompson y Woodley. Khabib Nurmagomedov se medirá al 'Cucuy' Tony Ferguson, por el título de peso ligero.



Durante la promoción del encuentro 'la mala sangre' entre Khabib y Ferguson quedó en evidencia. El ganador del combate será el próximo retador del campeón del peso liviano Conor McGregor.



El resto de la cartelera principal del UFC 209 lo completan los enfrentamientos entre Rashad Evans y Daniel Kelly (semicompletos), Lando Vannata y David Teymur (livianos), además de Alistair Overeem y Mark Hunt (completos).



UFC 209 se llevará a cabo este sábado en T- Mobile Arena de Las Vegas, Nevada a las 10 p.m. Todos los encuentros serán transmitidos por UFC Network.