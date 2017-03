Vitor Belfort vs. Kelvin Gastelum EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE será el combate principal del evento UFC Fight Night Fortaleza este sábado (10:00 p.m.) en Brasil. Los fanáticos del UFC esperan ver un gran combate entre el 'Fenómeno' y el méxico-norteamericano.



Belfort vuelve a la jaula de acero para demostrar que todavía está vigente, luego de más de veinte años de carrera en las artes marciales mixtas.



'El fenómeno' llega a este combate tras sufrir dos derrotas por la vía rápida, sin embargo aún es una amenaza para la división de peso mediano del UFC.



Vitor Belfort cuenta en su carrera con victorias sobre leyendas como Wanderlei Silva, Randy Couture, 'El Tanque' Abbott y Dan Henderson.



Esta vez se enfrentará al luchador en ascenso Kelvin Gastelum, quien ganó la temporada número 17 del reality del UFC The Ultimate Fighter.



Tras un buen paso por el peso wélter, Gastelum decidió subir al peso mediano. Esta vez tendrá su prueba más dura ante el veterano del UFC.



El UFC Fight Night Fortaleza tendrá otros interesantes encuentros en la cartelera estelar: Shogun Rúa vs. Gian Villante (semicompletos), Edson Barboza vs. Beneil Dariush (livianos), Jussier Formiga vs. Ray Borg (mosca), Bethe Correia vs. Marion Reneau (gallo) y 'Cowboy' Oliveira vs. Tim Means (wélter).



UFC Fortaleza Vitor Belfort vs. Kelvin Gastelum se llevará acabo en el Centro de Formación Olímpica de Fortaleza, Brasil. Todos los encuentros serán transmitidos por UFC Network (526 de Claro y 795 de Movistar) desde las 7:00 p.m. y las estelares desde las 10:00 p.m.