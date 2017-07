Valentina Shevchenko: "Amanda Nunes se echó para atrás" [VIDEO]

La abrupta salida de Amanda Nunes de la cartelera del UFC 213, generó la molestia de Valentina Shevchenko, quien consideró que la campeona de peso gallo 'se echó para atrás' y no quiso enfrentarla este sábado.



"Yo estaba lista al 100% para la pelea. Durante mis últimos tres meses de entrenamiento hice todo lo posible para estar en mi mejor forma", escribió Valentina Shevchenko para sus redes sociales.



'La bala' peruana lamentó que pese a estar apta medicamente para pelear Amanda Nunes, haya desistido de enfrentarla y no presentarse en el UFC 213.



"Ella no hizo el corte de peso correctamente, por eso fue hospitalizada. Quería perder peso y recuperarse rápidamente para tener ventaja", opinó Shevchenko.



Valentina recordó que Amanda Nunes también se negó a enfrentarla en abril.



Finalmente Valentina Shevchenko dijo sentirse frustrada por no poder luchar en el evento UFC 213, pero aseguró que no va a descansar y seguirá preparándose para la reprogramación de su pelea por el título ante Nunes.