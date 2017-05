Yair Rodriguez fue vencido por demolición, a manos del experimentado luchador Frankie Edgar en el UFC 211. Acabado el combate el rostro de 'El Pantera' reflejaba el brutal castigo que le propinó el norteamericano.



La estrella en ascenso mexicana nunca pudo encontrar la distancia para lanzar sus mejores ataques y cuando Frankie Edgar lo llevó al suelo, 'El Pantera' Rodríguez fue presa fácil de sus ataques.



A pesar de estar muy lastimado acabado el primer round, Yair Rodríguez puso en aprietos al excampeón de peso liviano con una palanca a la rodilla.

Lamentablemente para los intereses del 'Pantera' no pudo finalizar a Edgar y quedó expuesto al poderoso ground and pound del norteamericano.



Frankie Edgar no perdonó el intento de sumisión de Yair Rodríguez y lo castigó duramente al rostro. Tal fue el castigo que el azteca ya no pudo salir al tercer round.



Con esta victoria Frankie Edgar demuestra porque es uno de los peleadores Top de UFC, mientras que Yair Rodríguez todavía tiene un largo camino que recorrer y seguramente lo volveremos a ver salir del octágono con el brazo en alto.