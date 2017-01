Universitario: Alberto Rodríguez calma nervios de hinchas cremas [VIDEO]  

Los hinchas de Universitario, empiezan a respirar tranquilos pues Alberto Rodríguez, tiene claro que su futuro será jugar el Descentralizado 2017, a menos que exista una oferta muy atractiva del fútbol internacional que lo haga hacer sus maletas.



El zaguero de Universitario reconoció que no desea defraudar a los hinchas merengues. "Yo tengo un compromiso con la 'U' y lo quiero cumplir, pero lo que se pueda dar no lo sé. Yo he firmado con el club, pero si no hay nada afuera que sea satisfactorio me quedaré en acá", afirmó Alberto Rodríguez.



El nuevo refuerzo de Universitario esta entusiasmado por el equipo que se esta formando. "Es un grupo bueno, de jugadores importantes y debemos seguir trabajando con humildad para hacer las cosas bien y conseguir los objetivos", señaló el 'Mudo'.



Alberto Rodríguez, pese a su trayectoria, no siente que tiene el puesto comprado. "Hay gente con experiencia y bastante recorrido y trayectoria. Al final quien decidirá quién jugará será el entrenador, lo importante es que todos se encuentren aptos para ser titulares", finalizó.