Universitario perderá un punto en la tabla del Torneo Apertura ¿Por qué?

Universitario marcha séptimo en el Torneo Apertura, pero tan solo separado tres puntos del líder, Real Garcilaso. Sin embargo esta distancia podría ampliarse si, tal como asegura el directivo de San Martín, Álvaro Barco, a los cremas se les restara un punto.

"La Cámara resolvió el laudo a favor de la Universidad San Martín por el caso de Álvaro Ampuero y con ello Universitario tendrá que perder un punto y pagarnos 6,500 dólares", señaló el gerente de la San Martín a Ovación.

Pero el tema no es nuevo según Barco y el caso se dilató aunque sin perder vigencia. "La Cámara está en la facultad de sancionar en cualquier momento y eso ha sucedido. Este proceso arrancó hace tres años", apuntó el directivo. Barco también dijo hace algunos días, que no negociaría ningún jugador 'santo' con los cremas porque no tienen dinero.