Universitario de Deportes: Aldo Corzo está solterito [VIDEO]

Está a 180 minutos de ir a un Mundial con la selección, tiene 28 años y es exitoso como titular en Universitario de Deportes, uno de los equipos más populares del Perú. Al día recibe 100 invitaciones en su cuenta de Facebook y sus seguidoras en Twitter e Instagram se cuentan por miles. Aldo Corzo es el soltero más codiciado del momento por una combinación de inteligencia, pinta y buenos modales.



Aldo Corzo, que este fin de semana enfrenta a Deportivo Municipal, habló sobre su actual estado sentimental. “Estoy soltero. Por ahora no pienso en tener enamorada. Solo estoy enfocado en el fútbol, en mi carrera. Igual agradezco que después del triunfo con Ecuador recibiera más de 400 mensajes de aliento y agradecimiento en mis redes sociales”, comentó el lateral crema en entrevista con ‘Trome’.



Además, contó cómo se cuida no solo en la Universitario de Deportes, sino también en la Blanquirroja. “Integré la selección en la época de ‘Chemo’ del Solar y luego ‘me dejé estar’ hasta que en un momento me dije: ‘Quiero volver’, y dejé algunos hábitos como trasnochar. Empecé con el entrenamiento invisible, descanso, siesta, la alimentación, vitaminas. Me enfoqué al 100 % en el fútbol. Dejé las cosas que no me sumaban”, agregó Aldo Corzo.



También cuenta algunos detalles de su convivencia en el ‘equipo de todos’. “Es como mi familia, con todos me llevo bien, más con Luis Advíncula y Christian Ramos, que son mis patazas. Él (Ramos) hace reír a la gente, habla tonterías y la gente se ríe. También es el encargado de poner la música. La ‘Pulga’ es otro que no puede estar tranquilo, le pone chispa. El más feíto es (Pedro) Aquino ja, ja, ja. Mi causa está al debe. Todos nos llevamos muy bien”, finalizó Aldo Corzo.



(José 'Huachano' Lara)