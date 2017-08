El rechazo se hacía escuchar, la amenaza se leyó. Durante los partidos que juega Universitario de Deportes, desde la popular, lugar donde se concentran los fanáticos cremas, siempre silbaban al hombre que usa la camiseta número 10 en este torneo. La relación entre él y los hinchas nunca fue de empatía; por el contrario, los ataques e insultos bajaban de la tribuna. Pero ayer todo fue más directo y terrorífico.



En la página de Facebook de la barra ‘Trinchera Norte’, los barristas lanzaron una amenaza con nombre y apellido. Al conocerse el fallo de la Comisión de Justicia de la ADFP, que decidió sancionar con 4 fechas a Pedro Troglio y su asistente Víctor Bernay, además de 2 fechas a Werner Schuler y Alexi Gómez, los barristas de Universitario de Deportes, mediante su red social, atacaron con todo al popular ‘Hiena’. “Queremos levantar nuestra voz de protesta, pues consideramos que es un abuso, pero a este con... de Gómez no le deberían dar 2 fechas, sino todo el año por irresponsable y ‘alpinchista’”, se logró leer.



Pero no es todo. El comentario sigue con una amenaza a Alexi Gómez. “Ya nos veremos las caras, al entrenador le puedes gustar, pero a nosotros nos llegas al p...”, escribieron.



Y como si no fuera suficiente, parecen anunciarle que todo se desencadenará antes de lo pensado: “Ya es hora de que lo sepas”.

Por si acaso, que hoy se instale un patrullero en la puerta de ‘Campo Mar’.

Video: Pelea de Alexi Gómez con Reynoso