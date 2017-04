Universitario de Deportes: Alexi Gómez se comprometió a trabajar duro

Dicen que un hombre puede perder todo, menos su palabra. Alexi Gómez fue uno de los jugadores más difíciles para todos los técnicos que se han puesto el buzo crema, pero sabe que con Pedro Troglio se juega su última chance de ser parte de Universitario de Deportes. Se ha confesado ante su nuevo DT y ha empeñado lo único que le queda: su esfuerzo y su palabra.



“Tengo un compromiso de hombre con Pedro Troglio. Sé que es la última oportunidad, siento que todavía estoy a tiempo. El problema no eran mis amigos o mi entorno, yo decidía y era quien cometía los errores. Es cierto que me equivoqué por terceros, decidiendo ciertas cosas que ya decidí no hacerlas más. Con la confianza del comando técnico y la ayuda de mis compañeros, creo que puedo volver a emigrar”, contó Alexi Gómez.



El díscolo jugador además hizo un mea culpa. “Uno comete errores producto de la inmadurez, pero siempre hay tiempo para madurar, darle vuelta a la situación, poder acomodarse y corregir esos errores. Te vas equivocando al creer que solo alcanza con entrenar dos horas y luego hacer de tu vida un carnaval. Hay que hacer el entrenamiento invisible”, expresó Alexi Gómez en RPP.

