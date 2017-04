Universitario de Deportes: Arquímedes Figuera fue felicitado por Leao Butrón

La felicidad desborda en Arquímedes Figuera. Con un golazo para Universitario de Deportes tuvo su ‘Sábado de Gloria’ ante Alianza Lima, ayer recibió muchas felicitaciones y ‘resucitó’ tras las críticas que había recibido a su llegada. El venezolano no olvidará nunca el clásico de abril. “Es el mejor de mi carrera, mis compañeros me felicitaron. También lo hizo Leao Butrón, quien me dijo que fue un buen remate”, señaló el ‘llanero’.



El volante elogió el cambio de chip que hay en el plantel, sobre todo por el trabajo que realiza el comando técnico. “Estoy contento porque mostramos una idea de juego en la cancha. Ahora debemos voltear la página y pensar en el próximo compromiso”, agregó.



El panameño Alberto Quintero ratificó el comentario de su compañero, pues no había tenido un buen desempeño cuando recién llegó a Universitario. “Con Capiatá jugué luego de un viaje de tres días y con poco entrenamiento, eso hizo que mi rendimiento no sea el mejor. Ahora con Troglio es diferente, él me da toda su confianza”, expresó el popular ‘Negritillo’.



Universitario vs. Alianza Lima: Gol de Arquímedes Figuera

LA SANGRE DE PEDRO

En Semana Santa, Pedro siempre va a ser nombrado. Más si te estrenas goleando en un clásico, demuestras tu trabajo, te recompensa la familia y te abraza el hincha. Pedro Troglio es tendencia en el pueblo crema y la felicitación más especial fue de su hijo Gian. “Terrible triunfazo de Universitario. 3-0 en el Clásico. Gran arranque viejo, hoy toca alentarte desde lejos”, escribió el joven en su Twitter desde Argentina.



El DT espera que la victoria ante Alianza sea su cábala. “En Paraguay (con Cerro Porteño) debuté en un clásico y al final salí campeón. Espero que ello me vuelva a suceder en Universitario”, señaló emocionado.

