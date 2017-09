Universitario de Deportes reclamaría los puntos del partido suspendido contra Deportivo Municipal

Cuando se dio cuenta de la suspensión del partido entre los elencos de Universitario de Deportes y Deportivo Municipal, se rumoreó que la directiva 'crema' iba a reclamar los puntos del encuentro. Y todo indica que será así.



Según reportó RPP Noticias, el lunes 25 de setiembre los 'jefazos' de Universitario de Deportes se reunirán para hablar de esta alternativa. El portal sostuvo que ellos creen que fue una negligencia administrativa por parte de Deportivo Municipal la que propició la situación.



Hay que mencionar que el duelo correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura iba a realizarse el sábado 23 a las 8 de la noche en el Estadios Nacional. Sin embargo, el Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes quedó en veremos para que el césped no quede estropeado para el Perú vs. Colombia, último partido de la bicolor en las Eliminatorias Rusia 2018.

REDES SOCIALES

Como se vio en las redes sociales, no pocos hinchas de Universitario de Deportes se quejaron por la suspensión del enfrentamiento ante Deportivo Municipal. Lo mismo se pudo notar entre los hinchas 'ediles', quienes no habrían previsto el escenario actual.



Hay que indicar que el encuentro entre Deportivo Municipal y Universitario de Deportes iba a trasladarse en un inicio al Estadio Miguel Grau (Callao), pero un tema con las garantías complicó todo.