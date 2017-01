Universitario de Deportes: Conoce a la diseñadora de las camisetas del club crema [VIDEO]

Su nombre es Norma Garcés tiene más de 20 años en el mundo del diseño y 10 de ellos es la encargada de vestir a Universitario de Deportes. La hinchada crema no está contenta con la nueva camiseta del club crema y crearon el #UmbroNuncaMas.



"Es halagador trabajar para club como Universitario que tiene una hinchada tan grande", comenta Norma Garcés en un entrevista para RPP en el 2015. La diseñadora viene trabajando más de 10 años en los diseños para Universitario de Deportes.



Norma Garcés agrega que: "Es un trabajo bastante arduo de investigación... se conversa mucho con los hinchas, con la gente del club para saber qué es lo que desean tener en la camiseta".



"Según la historia, la camiseta de la 'U' era blanca y se lavó y quedó de este color", cuenta la diseñadora Norma Garcés, encargada de crear las camisetas para el cuadro Universitario de Deportes.

Vía Twitter, decenas de hinchas de Universitario de Deportes han mostrado su descontento sobre el nuevo diseño y crearon el #UmbroNuncaMas.



Los ataques contra la marca deportiva Umbro continuaron y hasta crearon una imagen que se volvió viral de inmediato. "No respetan los colores. No respetan la historia. No respetan la identidad. Suben cada año los precios. #UmbroNuncaMas", es el texto que se puede leer en la imagen de los hinchas de Universitario de Deportes.



Lo hinchas de Universitario de Deportes también se mostraron indignados por el precio de la camisera crema. "Es demasiado pagar 200 soles y encima con un diseño tan feo", es uno de los comentarios de los hinchas de la 'U'.