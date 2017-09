Universitario de Deportes es el equipo con más expulsados del Descentralizado

Dicen que la coloración roja es sinónimo de infección, irritación, un indicio de que algo no está funcionando bien. Eso lo sabe hoy Universitario, que se ha convertido en el equipo con más expulsiones en lo que va del Descentralizado, pues ha sumado 14, un detalle no menor tomando en cuenta que pierde el clásico por esta conducta repetitiva de sus jugadores.



La última vez que acabó con once jugadores en el campo fue en el ‘Monumental’, donde derrotó 2-0 a Ayacucho, en la fecha 13 del Apertura. Esta sería una de las tareas pendientes del DT Pedro Troglio.



Por si fuera poco, mañana ante Alianza Atlético, en Sullana, sufrirán tres bajas: Arquímedes Figuera (suspendido), Juan Vargas y Alberto Quintero (acumulación de tarjetas amarillas).



