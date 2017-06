Universitario de Deportes: ¿Juan Manuel Vargas tiene una grave lesión? [VIDEO]

Si alguien conoce un santo sumamente milagroso, lleve su imagen a Ate. En Universitario de Deportes están necesitando una ‘ayuda divina’ en tiempos de crisis deportiva. Luego del empate ante Alianza Atlético, que tuvo sabor a derrota, el cuerpo médico soltó otra ‘puñalada’. Para el duelo ante Sport Huancayo no viajará Juan Manuel Vargas. El diagnóstico arroja contusión en el tobillo izquierdo y estará en observación para definir la gravedad de su lesión. Esto ha encendido las alarmas y se teme algo mayor, justo en el momento que negocia su renovación con el club.



Y como si no fuera suficiente, Diego Guastavino ha contraído una contractura al abductor derecho que le impide ir con el equipo a la ‘Incontrastable’. El charrúa tendrá una semana de descanso.



Por ahora todo es preocupación. La ‘U’ irá disminuido a Huancayo y con la urgencia de ganar para no quedar rezagados en el Apertura.



SE QUEDA MUDO

El zaguero Alberto Rodríguez no se iría al Deportivo Cali, pues en su contrato no se observa cláusula de salida a Colombia (solo hay si se presenta una oferta de México, Argentina, Brasil o Europa). Aprovechando esta situación, el DT Pedro Troglio dialogó con el ‘Mudo’ para convencerlo de su importancia en la zaga crema. Por el momento, las negociaciones con el cuadro ‘cafetero’ se han enfriado..

Juan Manuel Vargas remató con una acrobática tijera pero... ¡Cosas de locos! [VIDEO]