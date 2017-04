Universitario de Deportes: ¿qué opinó Juan Manuel Vargas de Pedro Troglio? [VIDEO]

Ya no está Roberto Chale. Tampoco el ‘Puma’ Carranza. Ahora está el argentino Pedro Troglio con el buzo de Universitario de Deportes y el capitán y líder Juan Manuel Vargas tenía que dar sus impresiones sobre el cambio que vive el plantel.



“Estamos muy bien con la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Hay otros aires, nueva expectativa y estamos trabajando muy bien. El grupo está muy compenetrado, animado y con ganas de empezar bien la reanudación del campeonato”, comentó Juan Manuel Vargas, que dejó los polos con imagen de ‘Caracortada’ para lucir a ‘Túpac Amaru’.



El ‘Loco’ ya no será ‘6’ y volverá a jugar de lateral, pero una lesión preocupa a los hinchas. “Es una pequeña fatiga muscular, nada de qué alarmarse. La otra semana me volveré a sacar una resonancia para ver que todo esté bien y meterme de lleno a trabajar con el grupo. Siempre lo he dicho, voy a jugar donde me lo pidan y daré lo mejor. Ahora seré lateral y espero ofrecerme al máximo”, contó Juan Manuel Vargas.



Juan Manuel Vargas también habló sobre la paralización del Torneo de Verano. “Dentro de lo malo que está pasando el Perú con los huaicos, que ha llevado a la paralización del campeonato, nos sirve para compenetrarnos más y llegar mejor preparados para el Clásico”, concluyó.



Pedro Troglio pone las reglas claras a su llegada de Universitario.

